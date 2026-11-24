Колекція вишуканих каблучок

Лопес показала каблучки та супроводила знімок підписом, у якому натякнула на можливе поповнення колекції.

Це одразу привернуло увагу шанувальників, адже особисте життя співачки протягом багатьох років залишається предметом активного обговорення.

Каблучка Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

За інформацією американських медіа, Дженніфер Лопес була заручена шість разів із п'ятьма чоловіками. Двічі пропозицію їй робив актор Бен Аффлек.

Першу обручку співачка отримала від офіціанта Оджані Ноа, з яким познайомилася в 1990-х роках.

Дженніфер Лопес та Оджані Ноа (фото: instagram.com)

Згодом її нареченим став танцівник Кріс Джадд, із яким вона познайомилася під час роботи над кліпом Love Don't Cost a Thing.

Дженніфер Лопес та Кріс Джадд (фото: instagram.com)

У 2002 році Дженніфер заручилася з Беном Аффлеком. Тоді актор подарував їй рідкісний рожевий діамант вагою близько шести каратів.

Після розриву пари співачка вийшла заміж за музиканта Марка Ентоні, який освідчився їй із блакитним діамантом вагою 8,5 карата.

Дженніфер Лопес та Марка Ентоні (фото: instagram.com)

У 2019 році про заручини з Лопес оголосив колишній бейсболіст Алекс Родрігес. Його подарунком стала масивна каблучка з діамантом смарагдового огранювання.

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес (фото: instagram.com)

Остання пропозиція від Бена Аффлека пролунала у 2022 році, коли пара відновила стосунки після багаторічної перерви. Цього разу актор подарував Дженніфер рідкісний зелений діамант.

Закохані одружилися того ж року, однак у 2024-му співачка подала на розлучення, яке офіційно завершили в січні 2025

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек (фото: instagram.com)

Попри інтригуючий натяк артистки, наразі немає підтверджень її нових заручин. Тож залишається лише здогадуватися, чи йдеться про нову прикрасу, чи про чергову несподіванку від зірки.