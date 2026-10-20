Саша Барон Коэн украсил обложку Time и вспомнил Зеленского

Британский актер и комик Саша Барон Коэн высказался о роли сатиры в обществе. Он объяснил, как его персонажи Борат, Али Джи и другие помогают разоблачать предубеждения, а также вспомнил Владимира Зеленского.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на колонку актера в Time .

Что Саша Барон Коэн сказал о сатире

В материале под названием Why Satire Is No Laughing Matter ("Почему к сатире не стоит относиться легкомысленно") Коэн подчеркнул, что юмор может не только развлекать, но и заставлять людей задумываться над проблемами общества.

"Я всегда создавал своих персонажей и юмор как средство разоблачения предубеждений, дискриминации и глупости, хотя понимаю, что не все так это воспринимают", - написал он.

По его словам, сатира лучше работает тогда, когда не превращается в поучение, а остается частью комедии и заставляет задуматься.

"Я признаю, что большая часть моего юмора действительно примитивна. Это потому, что сатира самая эффективная не тогда, когда она поучает, а тогда, когда она сочетается со смехом. И только тогда, когда вы выходите из кинотеатра или выключаете телевизор, она заставляет вас задуматься", - отметил он.



Как Борат и Али Джи разоблачают предубеждения

Коэн объяснил, что каждый из его известных персонажей имеет свой механизм, который побуждает людей открыто выражать свои взгляды.

Борат - вымышленный журналист из Казахстана - помогает разоблачать антисемитизм, ксенофобию, сексизм и бытовой расизм. Али Джи играет роль не слишком умного ведущего, благодаря чему может получить честные ответы.

"Его абсурдные вопросы заставляют влиятельных людей недооценивать его и отвечать всерьез, тем самым разоблачая собственные предубеждения", - объяснил Коэн.

Саша Барон Коэн о сатире (фото: instagram.com/sachabaroncohen)

Что актер сказал о Зеленском

По словам Коэна, сатира не просто раздражает политиков или режимы - она способна способствовать их падению и влиять на общественные процессы. Как один из примеров он привел историю украинского президента, который в политическую карьеру был комиком и актером.

"Он был комиком, который когда-то делал вид, что играет на фортепиано своим пенисом - такой трюк непременно понравился бы Аристофану. Однако телешоу Зеленского настолько метко пародировало коррумпированную олигархию, что уже через четыре года после премьеры сериала "Слуга народу" он сам был избран президентом. Каждая шутка, отмечал Оруэлл, - это маленькая революция", - написал он.

Почему сатира важна

Саша убежден, что сатира сегодня важна как никогда. Он вспомнил отмену шоу Стивена Колберта и временную приостановку программы Джимми Киммела, которые часто высмеивают действия админстрации Трампа.

"Даже Трамп слишком сильно протестует. Когда в 2020 году его спросили о том, как Борат уличил его адвоката Руди Джулиани как неприятное лицо, Трамп вспомнил случай, когда я два десятилетия назад пытался его обмануть, выступая в роли Али Джи: "Это фальшивый тип, и я не считаю его смешным, - я не считаю его смешным.

В то же время Коэн подчеркнул, что возможности юмора не безграничны. По его мнению, для сохранения свободного общества важны независимые медиа, действенные институты и активное гражданское общество.