Саша Барон Коен прикрасив обкладинку Time і згадав Зеленського

Британський актор і комік Саша Барон Коен висловився про роль сатири в суспільстві. Він пояснив, як його персонажі Борат, Алі Джі та інші допомагають викривати упередження, а також згадав Володимира Зеленського.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на колонку актора в Time .

Що Саша Барон Коен сказав про сатиру

У матеріалі під назвою Why Satire Is No Laughing Matter ("Чому до сатири не варто ставитися легковажно") Коен наголосив, що гумор може не лише розважати, а й змушувати людей замислюватися над проблемами суспільства.

"Я завжди створював своїх персонажів і гумор як засіб для викриття упереджень, дискримінації та дурості, хоча розумію, що не всі так це сприймають", - написав він.

За його словами, сатира найкраще працює тоді, коли не перетворюється на повчання, а залишається частиною комедії та змушує замислитися.

"Я визнаю, що більша частина мого гумору справді є примітивною. Це тому, що сатира найефективніша не тоді, коли вона повчає, а тоді, коли вона поєднується зі сміхом. І лише тоді, коли ви виходите з кінотеатру або вимикаєте телевізор, вона змушує вас задуматися", - зазначив він.



Як Борат і Алі Джі викривають упередження

Коен пояснив, що кожен із його відомих персонажів має власний механізм, який спонукає людей відкрито висловлювати свої погляди.

Борат - вигаданий журналіст із Казахстану - допомагає викривати антисемітизм, ксенофобію, сексизм і побутовий расизм. Алі Джі грає роль не надто розумного ведучого, завдяки чому може отримати чесні відповіді.

"Його абсурдні запитання змушують впливових людей недооцінювати його й відповідати серйозно, тим самим викриваючи власні упередження", - пояснив Коен.

Саша Барон Коен про сатиру (фото: instagram.com/sachabaroncohen)

Що актор сказав про Зеленського

За словами Коена, сатира не просто дратує політиків чи режими - вона здатна сприяти їхньому падінню та впливати на суспільні процеси. Як один з прикладів він навів історію українського президента, який до політичної кар'єри був коміком і актором.

"Він був коміком, який колись вдавав, ніби грає на фортепіано своїм пенісом - такий трюк неодмінно сподобався б Арістофану. Проте телешоу Зеленського настільки влучно пародіювало корумповану олігархію, що вже через чотири роки після прем'єри серіалу "Слуга народу" він сам був обраний президентом. Кожен жарт, зазначав Оруелл, - це маленька революція", - написав він.

Чому сатира важлива

Саша переконаний, що сатира сьогодні важлива як ніколи. Він пригадав скасування шоу Стівена Колберта й тимчасове призупинення програми Джиммі Кіммела, які часто висміюють дії адмінстрації Трампа.

"Навіть Трамп занадто сильно протестує. Коли у 2020 році його запитали про те, як Борат викрив його адвоката Руді Джуліані як неприємну особу, Трамп згадав випадок, коли я два десятиліття тому намагався його обдурити, виступаючи в ролі Алі Джі: "Це фальшивий тип, і я не вважаю його смішним", - пригадав він.

Водночас Коен наголосив, що можливості гумору не безмежні. На його думку, для збереження вільного суспільства важливі також незалежні медіа, дієві інституції та активне громадянське суспільство.