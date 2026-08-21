Сандра Буллок впервые заговорила о смерти любимого: "Мой человек ушел гораздо раньше"

Американская актриса Сандра Буллок спустя три года после смерти своего многолетнего партнера Брайана Рэндалла впервые подробно рассказала об одном из самых трудных периодов своей жизни.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на разговор Буллок в подкасте SmartLess .

Буллок начала переживать утрату задолго до смерти любимого

Брайану Рендаллу диагностировали боковой амиотрофический склероз в начале пандемии COVID-19.

По словам Буллок, любимый попросил ее никому не рассказывать о болезни.

Актриса уважала его решение, хотя поэтому чувствовала себя изолированной и не могла открыто говорить даже с близкими о том, через что проходит.

"Я начала оплакивать Брайана за четыре года до его смерти", - призналась Буллок.

Актриса объяснила, что болезнь повлияла примерно на половину их восьмилетних отношений.

Сандра Буллок (фото: Getty Images)

"Мой человек ушел гораздо раньше, чем его тело", - сказала она, описывая свой длительный процесс переживания потери.

По словам Буллок, полностью осознать собственное горе она смогла только после смерти Рэндалла, ведь во время его болезни была сосредоточена, прежде всего, на ежедневном уходе и семье.

Почему актриса почти никому не говорила о болезни

Сначала о диагнозе знала только сестра Сандры Гезине Буллок-Прадо.

Впоследствии актриса доверилась нескольким близким друзьям, среди которых были Дженнифер Энистон и Аманда Анка.

Буллок также рассказала, что особенно трудно наблюдать, как болезнь Рэндалла влияет на детей. Вместе пара воспитывала сына и дочь актрисы Луиса и Лайлу, а также дочь Рэндалла Скайлар.

Постепенное ухудшение физического состояния партнера и психологические последствия болезни актриса назвала очень сложным периодом для всей семьи.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл (фото: Getty Images)

Что известно о смерти Брайана Рэндалла

Брайан Рэндалл умер 5 августа 2023 года в возрасте 57 лет после трехлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

Его семья тогда особо подчеркнула, что именно Рэндалл решил не разглашать свой диагноз, а близкие уважали это желание.

Сандра Буллок познакомилась с фотографом в 2015 году, когда пригласила его снимать день рождения сына Луиса.

Впоследствии между ними начались отношения, а сама актриса публично называла Рэндалла "любовью своей жизни".

После его смерти Буллок на несколько лет отошла от активной работы и сосредоточилась на детях и восстановлении.

Теперь актриса постепенно возвращается в кино. Одним из ее новых проектов станет продолжение культового фильма "Практическая магия", где она снова сыграет вместе с Николь Кидман.