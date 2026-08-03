Рудинский научил Сидни Суини говорить на украинском: "Она очень приветливая"

Что сказал Рудинский о работе с Сидни Суини

По словам актера, во время общения с коллегами он научил их простым фразам на украинском языке. Среди тех, кто овладел несколькими словами, была и звезда "Эйфории".

"Научил ее говорить: "Привіт, мене звати Сідні". Я многих там научил говорить на украинском какие-то базовые вещи", - сказал он.

Кроме того, Александр раскрыл, какая актриса в реальной жизни. Не секрет, что вокруг ее личности ходит немало слухов, но на самом деле она очень простая.

"Сидни Суини - простая, обычная девушка в футболке и кедах. Она очень приветливая, была без макияжа. Вот простой человек!" - отметил он.

Какая Сидни Суини в жизни (фото: Getty Images)

Рудинский признался, что не ощущал волнения перед работой с известными голливудскими артистами.

"Много у меня друзей появилось. Мы очень сдружились", - поделился он.

Команда познакомилась еще до начала съемочного процесса, поэтому во время работы все чувствовали себя комфортно.

"Я не нервничал. Там настолько был дружный коллектив! Мы познакомились раньше времени, сдружились перед стартом съемочного периода, а уже потом как-то легче было. У нас была своя беседа, мы после каждого съемочного дня придумывали, чем заниматься", - рассказал он.

Более того, звездные коллеги даже оставили свои автографы на сценарии, чтобы Александр мог потом разыграть его для военных.

"Мне Джейсон Айзекс, игравший отца Малфоя, написал украинскими буквами "Слава Україні" с подписью Love, Magic" - поделился он.

Рудинский с коллегами по ленте (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Что известно о новом проекте Netflix с Рудинским

В конце апреля стало известно, что Александр присоединился к экранизации культовой японской аниме-франшизы "Гандам" (Gundam).

Лента расскажет о соперниках, ведущих борьбу на Земле и в космических колониях. В фильме также снимаются Сидни Суини, Джейсон Айзекс, Ноа Сентинео и Джейвон Уолтон.

Александр назвал кастинг на фильм шикарным. Он объяснил, что это трагическая история.

"Это научно-фантастический фильм. У нас две команды. Земля и колония Земли. Мы воюем друг с другом за атомное оружие. Очень актуальна история на самом деле. Все отлично. Невероятный опыт", - отметил он.