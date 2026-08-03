Рудинський навчив Сідні Свіні говорити українською: "Вона дуже привітна"

Що сказав Рудинський про роботу із Сідні Свіні

За словами актора, під час спілкування з колегами він навчив їх простих фраз українською мовою. Серед тих, хто опанував кілька слів, була й зірка "Ейфорії".

"Навчив її говорити: "Привіт, мене звати Сідні". Я багатьох там навчив говорити українською якісь базові речі", - сказав він.

Крім того, Олександр розкрив, яка акторка у реальному житті. Не секрет, що навколо її особистості вирує чимало чуток, але насправді вона дуже проста.

"Сідні Свіні - проста, звичайна дівчина у футболці та кедах. Вона дуже привітна, була без макіяжу. От проста людина!" - зазначив він.

Яка Сідні Свіні у житті (фото: Getty Images)

Рудинський зізнався, що не відчував хвилювання перед роботою з відомими голлівудськими артистами.

"Багато у мене друзів з’явилось. Ми дуже здружились", - поділився він.

Команда познайомилася ще до початку знімального процесу, тому під час роботи всі почувалися комфортно.

"Я не нервував. Там настільки був дружній колектив! Ми познайомились завчасно, здружились перед стартом знімального періоду, а вже потім якось легше було. У нас була своя бесіда, ми після кожного знімального дня вигадували, чим займатися", - розповів він.

Ба більше, зіркові колеги навіть залишили свої автографи на сценарії, аби Олександр міг потім розіграти його для війська.

"Мені Джейсон Айзекс, який грав батька Мелфоя, написав українськими літерами "Слава Україні" з підписом Love, Magic" - поділився він.

Рудинський з колегами по стрічці (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

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Наприкінці квітня стало відомо, що Олександр долучився до екранізації культової японської аніме-франшизи "Ґандам" (Gundam).

Стрічка розповість про суперників, які ведуть боротьбу на Землі та в космічних колоніях. У фільмі також знімаються Сідні Свіні, Джейсон Айзекс, Ноа Сентінео та Джейвон Волтон.

Олександр назвав кастинг на фільм шикарним. Він пояснив, що це дуже трагічна історія.

"Це науково-фантастичний фільм. В нас дві команди. Земля і колонія Землі. Ми воюємо один з одним за атомну зброю. Дуже актуальна історія насправді. Все чудово. Неймовірний досвід", - зазначив він.