Российская атака повредила дом Усиков: жена боксера показала последствия

Что произошло с домом Усиков

Екатерина опубликовала фотографию стеклянной двери или окна в доме. На снимке видно, что стекло уцелело, однако полностью покрылось густой паутиной трещин.

Подробностей жена спортсмена не раскрыла. Фотографию она подписала только одним английским словом:

"Home", - написала Екатерина, добавив символ разбитого сердца.

Россияне повредили дом Усиков (скриншот)

Точная дата, когда дом получил повреждения, пока неизвестна.

Незадолго до публикации семья отдыхала в Испании, а Екатерина недавно сообщила о возвращении в Украину. О пострадавших она не упоминала.

Россияне уже разрушали дом семьи

Это не первый случай, когда жилье семьи Усиков страдает от российской агрессии.

В начале полномасштабного вторжения российские военные захватили здание спортсмена в Ворзеле Киевской области.

Во дворе кафиры разместили танки и бронетранспортеры, а после освобождения населенного пункта семья увидела изуродованную территорию и поврежденный дом.

Позже Екатерина Усик рассказывала, что здание находится в плохом состоянии. По ее словам, в будущем семья планирует полностью снести этот дом.