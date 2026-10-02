Російська атака пошкодила будинок Усиків: дружина боксера показала наслідки

Що сталося з будинком Усиків

Катерина опублікувала фотографію скляних дверей або вікна в будинку. На знімку видно, що скло вціліло, однак повністю вкрилося густою павутиною тріщин.

Подробиць дружина спортсмена не розкрила. Світлину вона підписала лише одним англійським словом:

"Home", - написала Катерина, додавши символ розбитого серця.

Росіяни пошкодили будинок Усиків (скріншот)

Точна дата, коли оселя зазнала пошкоджень, наразі невідома.

Незадовго до публікації родина відпочивала в Іспанії, а Катерина лише нещодавно повідомила про повернення до України. Про постраждалих вона не згадувала.

Росіяни вже руйнували будинок родини

Це не перший випадок, коли житло родини Усиків потерпає від російської агресії.

На початку повномасштабного вторгнення російські військові захопили будинок спортсмена у Ворзелі на Київщині.

На подвір’ї окупанти розмістили танки та бронетранспортери, а після звільнення населеного пункту родина побачила понівечену територію й пошкоджену оселю.

Згодом Катерина Усик розповідала, що будівля перебуває в поганому стані. За її словами, у майбутньому родина планує повністю знести той будинок.