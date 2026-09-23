В России внезапно умер путинист Сергей Соседов: что известно

Что известно о смерти Сергея Соседова

О смерти критика сообщил его коллега, телеведущий Вадим Такменев. Соседова не стало во время гастролей в Нерюнгри.

По данным российских СМИ, он упал с лестницы и получил травму, в результате которой произошел отек мозга.

Соседов умер в 58 лет (скриншот)

Кто такой Сергей Соседов

Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Профессиональную карьеру он начал в журналистике, работая в газете "Гудок". Его первое интервью вышло в 1989 году с певицей Эдитой Пьехой.

В 1996 году Соседов окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Позже он работал в разных изданиях как музыкальный обозреватель и критик.

Широкую известность журналист получил благодаря телевизионной программе "Акулы пера". Затем он регулярно появлялся в музыкальных и развлекательных проектах как эксперт и член жюри.

В Украине Соседов был известен как один из судей вокального шоу "Х-Фактор". Он работал в проекте на СТБ с 2010 по 2015 год.

В последние годы он работал преимущественно на российском телевидении.

Что Соседов говорил об Украине

В 2014 году в интервью Екатерине Осадчей он заявил, что Крым - это Россия, и оправдывал аннексию. Позже критиковал политику Украины в отношении российских артистов. В 2019 году называл Украину "больной" из-за нежелания принимать "соседей".

После начала полномасштабного вторжения риторика Соседова осталась пророссийской. Он заявлял, что Украина якобы "управляется США" и является "плацдармом против России", а также критиковал российских артистов, которые уехали из РФ и выступили против войны.

В январе 2023 года Соседов попал в санкционный список Украины. Он вошел в перечень 198 российских деятелей культуры и медиасферы, в отношении которых ввели ограничения сроком на 10 лет.