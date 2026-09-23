В Росії раптово помер путініст Сергій Сосєдов: що відомо

Що відомо про смерть Сергія Сосєдова

Спочатку про смерть критика повідомив його колега, телеведучий Вадим Такменєв. Сосєдова не стало під час гастролей у Нерюнгрі.

За даними російських ЗМІ, він начебто впав зі сходів. Водночас обставини трагедії ще уточнюються.

Хто такий Сергій Сосєдов

Сосєдов народився 23 травня 1968 року в Москві. Професійну кар’єру він розпочав у журналістиці, працюючи в газеті "Гудок". Його перше інтерв’ю вийшло у 1989 році - журналіст поспілкувався зі співачкою Едітою П’єхою.

У 1996-му Сосєдов закінчив факультет журналістики Московського державного університету. Пізніше він працював у різних виданнях як музичний оглядач і критик.

Широку популярність журналіст отримав завдяки телевізійній програмі "Акулы пера". Згодом він регулярно з’являвся в музичних та розважальних проєктах як експерт і член журі.

В Україні Сосєдов був відомий як один із суддів вокального шоу "Х-Фактор". Він працював у проєкті на СТБ з 2010 до 2015 року.

Останніми роками журналіст працював переважно на російському телебаченні.

Що Сосєдов говорив про Україну

Після російської агресії він встав на бік Росії, зокрема у 2014-му підтримав анексію Криму. Пізніше критикував українську політику щодо російських артистів. У 2019 році він називав Україну "хворою" через небажання приймати "сусідів".

Після початку повномасштабного вторгнення риторика Сосєдова залишилася проросійською. В казав, що Україна нібито "керована США" і є "плацдармом проти Росії", а також критикував російських артистів, які виїхали з РФ та виступили проти війни.

У січні 2023 року Сосєдов потрапив до санкційного списку України. Він увійшов до переліку 198 російських діячів культури та медіасфери, щодо яких запровадили персональні санкції строком на 10 років.