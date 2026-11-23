Главные актерские цели

Он отметил, что хочет полностью погрузиться в историю и получить возможность глубже раскрыть персонажа.

"Я хочу главную роль сейчас - в театре или в кино. Я хочу просто углубиться однажды. Я очень хочу. Мне этого очень не хватает сейчас", - поделился актер.

Особенным опытом для него стала работа над фильмом "Папа, ты меня любил", которую он назвал своеобразным трамплином к главным ролям.

Ясиновский чувствует, что готов к подобным актерским вызовам и хотел бы снова получить возможность полностью посвятить себя одной истории.

Роман Ясиновский (фото: Wave)

Такие предложения поступают чаще всего

В то же время, артист уточнил, что проблема не в его нежелании играть второстепенных персонажей, а в том, что именно такие предложения поступают чаще всего.

"Мне не предлагают. То есть я всегда на вторых планах. И я сейчас не жалеюсь, порой второго плана роли они более мощные, чем главные, но мне бы хотелось сделать главную", - объяснил он.

Актер также отметил, что центральные персонажи не всегда оказываются наиболее интересными с точки зрения драматургии. По его мнению, главные роли нередко прописывают однобоко, тогда как второстепенные герои и антагонисты могут носить значительно более сложный характер и большее пространство для актерского перевоплощения.

Какую роль недооценивают зрители

Отдельно Ясиновский назвал одну из своих работ, которую считает недооцененной зрителями. Речь идет о фильме "Довженко", в котором он сыграл отрицательного персонажа.

Актер предполагает, что ленте пока не уделили достаточно внимания, хотя сам считает ее удачной.

"Мне кажется, что это немного недооцененная моя роль, потому что об этом фильме вообще мало говорят. И поэтому да, мне хотелось бы, чтобы о нем больше говорили, чтобы больше посмотрели, потому что достаточно хороший фильм", - отметил артист.