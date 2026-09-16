Семья Обам сообщила о потере: умерла их любимая собака Санни

Жила с Обамами еще в Белом доме

"Вчера мы потеряли дорогого члена нашей семьи", - написали супруги, опубликовав серию фотографий Санни разных лет.

Санни появилась в семье в 2013 году, когда Барак Обама начал свой второй президентский срок.

Она была португальской водяной собакой и присоединилась к другому любимцу семьи - Бо.

По словам Обам, все члены семьи сразу полюбили новую воспитанницу, в том числе Бо.

Барак и Мишель Обамы сообщили о смерти собаки Санни (фото: instagram.com/barackobama)

Домашнюю любимицу они вспоминают как очень активную и энергичную. В Белом доме она могла перепрыгивать через живые изгороди на Южной лужайке, гоняясь за белками, птицами и всем, что двигалось.

В то же время у нее была одна забавная особенность: несмотря на то, что Санни принадлежала породе португальских водяных собак, она не любила воду.

Обамы также вспомнили, что четырехлапая любила проводить время с людьми и была особенно преданной семье.

Она сопровождала их в течение лет в Белом доме и осталась рядом и после завершения президентского срока.

Барак и Мишель Обамы сообщили о смерти собаки Санни (фото: instagram.com/barackobama)

"Она была почти идеальной"

В прощальном сообщении семья описала Санни как преданную, ласковую и всегда готовую к новым приключениям.

"Она была почти идеальна", - вспомнили Обамы свою любимицу.

Они также отметили, что Санни оставалась энергичной до последних дней и была рядом с семьей более 13 лет.

Особое место в ее жизни занимал Бо. Первая собака семьи Обам умерла в мае 2021 года после борьбы с раком.

Барак и Мишель Обамы сообщили о смерти собаки Санни (фото: instagram.com/barackobama)

Прощаясь с Санни, Барак и Мишель вспомнили и о нем.

"Мы ужасно по ней будем скучать и представляем, что теперь она со своим старшим братом и следит, чтобы с ним все было хорошо", - написали они.

Во время президентства Барака Обамы Санни и Бо регулярно появлялись на официальных фотографиях Белого дома, участвовали в праздничных событиях и сопровождали членов семьи.

Собаку можно было увидеть вместе с дочерями Обам - Малией и Сашей, а также во время традиционных мероприятий, в частности, пасхальных и рождественских праздников в Белом доме.

После смерти Бо именно Санни оставалась домашней любимицей семьи. Теперь Обаме попрощались и с ней, назвав собаку одним из самых дорогих членов своей семьи.

Барак и Мишель Обамы сообщили о смерти собаки Санни (фото: instagram.com/barackobama)