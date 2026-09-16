Родина Обам повідомила про втрату: померла їхня улюблена собака Санні

Жила з Обамами ще у Білому домі

"Учора ми втратили дорогого члена нашої родини", - написало подружжя, опублікувавши серію фотографій Санні різних років.

Санні з'явилася у родині у 2013 році, коли Барак Обама розпочав свій другий президентський термін.

Вона була португальським водяним собакою та приєдналася до іншого улюбленця родини - Бо.

За словами Обам, усі члени родини одразу полюбили нову вихованицю, зокрема й Бо.

Барак і Мішель Обами повідомили про смерть собаки Санні (фото: instagram.com/barackobama)

Домашню улюбленицю вони згадують як надзвичайно активну й енергійну. У Білому домі вона могла перестрибувати через живоплоти на Південній галявині, ганяючись за білками, птахами та всім, що рухалося.

Водночас у неї була одна кумедна особливість: попри те, що Санні належала до породи португальських водяних собак, вона не любила воду.

Обами також згадали, що чотирилапа любила проводити час із людьми й була особливо відданою родині.

Вона супроводжувала їх протягом років у Білому домі та залишилася поруч і після завершення президентського терміну.

Барак і Мішель Обами повідомили про смерть собаки Санні (фото: instagram.com/barackobama)

"Вона була майже ідеальною"

У прощальному дописі родина описала Санні як віддану, ласкаву та завжди готову до нових пригод.

"Вона була майже ідеальною", - згадали Обами свою улюбленицю.

Вони також зазначили, що Санні залишалася енергійною до останніх днів і була поруч із родиною понад 13 років.

Особливе місце у її житті посідав Бо. Перший собака родини Обам помер у травні 2021 року після боротьби з раком.

Барак і Мішель Обами повідомили про смерть собаки Санні (фото: instagram.com/barackobama)

Прощаючись із Санні, Барак і Мішель згадали й про нього.

"Ми страшенно за нею сумуватимемо і уявляємо, що тепер вона зі своїм старшим братом і стежить, щоб із ним усе було добре", - написали вони.

Під час президентства Барака Обами Санні та Бо регулярно з'являлися на офіційних фотографіях Білого дому, брали участь у святкових подіях і супроводжували членів родини.

Собаку можна було побачити разом із доньками Обам - Малією та Сашею, а також під час традиційних заходів, зокрема великодніх та різдвяних свят у Білому домі.

Після смерті Бо саме Санні залишалася домашньою улюбленицею родини. Тепер Обами попрощалися і з нею, назвавши собаку одним із найдорожчих членів своєї сім'ї.

Барак і Мішель Обами повідомили про смерть собаки Санні (фото: instagram.com/barackobama)