Что Джефф Безос рассказал о кастинге на роль Бонда

Бизнесмен был вовлечен в процесс выбора нового спецагента для фильма от Amazon MGM Studios.

Выступая на конференции Semafor's Silicon Valley & The World, он поделился, что сначала претендентов на культовую роль было немало, но потом список сократили до пяти.

Все актеры прошли кинопробы. Они должны сыграть три разных сцены в костюмах на настоящих декорациях и вместе с другими исполнителями.

После этого команда собралась, чтобы за несколько часов просмотреть записи и определиться с фаворитом.

"В Робби и его игре было что-то особенное. Это стало очевидным сразу и бесспорно", - сказал миллиардер.



По словам Безоса, сначала команда имела определенные сомнения относительно кандидатуры Паттинсона, поскольку он был "слишком известен".

"Мы думали, что, возможно, стоит найти кого-нибудь менее известного", - пояснил бизнесмен.

Однако после просмотра кинопроб мнения изменились. Актеру удалось покорить всех своей игрой, в том числе режиссера фильма Дени Вильнева.

"Во время проб стало совершенно очевидно, что именно он и является Джеймсом Бондом", - отметил он.

Джефф Безос (фото: Getty Images)

По информации СМИ, среди других претендентов на роль были Каллум Тернер, Джош О'Коннор, Джек Лауден и Николас Голт.

Сколько Паттинсон может заработать за Бонда

Эта роль может стать для актера не только важным достижением, но и одним из наиболее прибыльных проектов в карьере.

По данным Daily Mail, актер подписал трехлетний контракт. Он якобы получил 1 миллион долларов только за пробы на роль.

В медиа предполагают, что общий заработок актера может составить от 76 до 98 миллионов долларов.

Паттинсон может заработать 98 миллионов за Бонда (фото: Getty Images)

Что известно о новом Джеймсе Бонде

Напомним, 16 ноября Роберта объявили новым исполнителем роли агента 007. Он станет преемником Дэниела Крейга, последний раз сыгравшего шпиона в фильме "Не время умирать" в 2021 году.

Режиссером новой части франшизы станет Дэнни Вильнев, известный по фильмам "Дюна" и "Бегущий по лезвию 2049". Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки".

Паттинсон назвал новую роль честью всей жизни и исполнением мечты.