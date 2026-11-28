Гдк Паттинсон и Уотергаус хотят поселиться

По информации собеседника The Sun, актер и певица заинтересовались Котсволдсом из-за возможности жить более уединенно и спокойнее проводить время с семьей.

Инсайдер подчеркнул, что поиски пока на начальном этапе: пара следит за предложениями недвижимости в этом районе.

Котсволдские холмы (фото: Википедия)

Паттинсон и Уотергаус имеют жилье в Лос-Анджелесе. В то же время из-за съемок и гастролей им приходится много путешествовать и надолго останавливаться в арендованных домах.

Page Six отмечает, что представитель Паттинсона не ответил на запрос издания о комментарии по этим планам.

Что Сьюки рассказывала о жизни семьи

Уотергаус ранее говорила, что после рождения дочери семья часто меняла место жительства, подстраиваясь под работу.

"Мы жили в арендованных домах и переезжали каждые несколько месяцев", – рассказывала она.

По словам певицы, главным было найти место, где они с Паттинсоном и дочерью могли бы оставаться вместе, несмотря на насыщенные графики.

Сьюки также объясняла, что в будущем хотела бы вернуться в Лондон, где выросла.

В разговорах о семейной жизни она отмечала важность привычного распорядка для дочери даже во время гастролей.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус (фото: Getty Images)

Как возможный переезд связывают с Джеймсом Бондом

Источник The Sun связывает интерес пара к загородному дому с новой ролью Паттинсона.

По словам инсайдера, актеру придется проводить много времени в Великобритании из-за работы над следующим фильмом об агенте 007.

16 ноября 2026 года Amazon MGM Studios официально объявила, что нового Джеймса Бонда сыграет именно Паттинсон.

Режиссером фильма станет Дени Вильнев, а сценарий написал Стивен Найт. Актер назвал возможность сыграть 007 "честью всей жизни".

Паттинсон станет преемником Дэниела Крейга, который в последний раз появился в роли Бонда в фильме "Не время умирать" в 2021 году.