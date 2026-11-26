Роберт Де Ниро попозировал с тремя собаками

Для обложки издания актер выбрал серое шерстяное пальто, черный гольф и солнцезащитные очки. Рядом на руках он держал рыжего пушистика.

На других фото актер проводит время с домашними любимцами в непринужденной атмосфере - за ведением дневника, отдыхом за столом или у камина.



Для съемки 83-летний актер примерил несколько стильных аутфитов в стиле smart casual.

Среди них - серый пиджак Brunello Cucinelli с черным свитером Boglioli, брюками Giorgio Armani и обувью Mephisto.

В другом образе актер соединил кардиган Moorer с поло Giorgio Armani, а также примерил пиджак того же бренда с верхом Zegna.



Де Ниро о "Знакомстве с Факерами"

Также актер дал интервью изданию, в котором поговорил о своей карьере и особенностях работы в комедийном жанре.

Хотя Де Ниро ассоциируется с драматическими ролями, в его фильмографии есть более 20 комедий. Особое место среди них занимает франшиза "Знакомство с родителями".

В фильме актер играет Джека Бернса - бывшего агента ЦРУ, который с подозрением относится к избраннику своей дочери Грегу Факеру (Бен Стиллер) и имеет собственный "круг доверия".

"Я считал, что сделать Джека бывшим сотрудником ЦРУ будет удачным решением для персонажа. Теперь "круг доверия" превратился в своеобразную постоянную шутку. Даже в моей собственной семье вспоминают об этом. Это получилось удачно", - рассказал он.

Де Ниро признался, что не ожидал столь длительного культурного влияния первого фильма, вышедшего в 2000 году.

"Мне понравился сценарий, идея и режиссер Джей Роуч", - поделился он.



Актер также раскрыл секрет своего комедийного персонажа.

"Я просто пытался быть как можно более прямолинейным. Иногда я задумывался, достаточно ли странно то, что я говорю, или имеет ли это какую-то связь с реальностью. Я хотел убедиться, что мои реплики звучат правдиво", - признался он.

Напомним, в этом году Де Ниро снова сыграл Бернса в фильме "Знакомство с Факерами 3". К знакомой истории также присоединилась Ариана Гранде, воплотившая Оливию Джонс - новую девушку Генри Факера, сына Грега.

По сюжету, Генри планирует сделать любимой предложение, но его отец начинает подозревать, что девушка не та, за кого себя выдает. Между тем Джек, который ранее сам тщательно проверял будущего зятя, неожиданно находит с ней общий язык.