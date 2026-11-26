Роберт Де Ніро попозував із трьома собаками

Для обкладинки видання актор обрав сіре вовняне пальто, чорний гольф і сонцезахисні окуляри. Поруч на руках він тримав рудого пухнастика.

На інших фото актор проводить час із домашніми улюбленцями в невимушеній атмосфері - за веденням щоденника, відпочинком за столом або біля каміну.



Для зйомки 83-річний актор приміряв кілька стильних аутфітів у стилі smart casual.

Серед них - сірий піджак Brunello Cucinelli з чорним светром Boglioli, штанами Giorgio Armani та взуттям Mephisto.

В іншому образі актор поєднав кардиган Moorer із поло Giorgio Armani, а також приміряв піджак з того ж бренду з верхом Zegna.



Де Ніро про "Знайомство з Факерами"

Також актор дав інтерв'ю виданню, в якому поговорив про свою кар’єру та особливості роботи в комедійному жанрі.

Хоча Де Ніро асоціюється з драматичними ролями, у його фільмографії є понад 20 комедій. Особливе місце серед них посідає франшиза "Знайомство з батьками".

У фільмі актор грає Джека Бернса - колишнього агента ЦРУ, який із підозрою ставиться до обранця своєї доньки Грега Факера (Бен Стіллер) і має власне "коло довіри".

"Я вважав, що зробити Джека колишнім співробітником ЦРУ буде вдалим рішенням для персонажа. Тепер "коло довіри" перетворилося на своєрідний постійний жарт. Навіть у моїй власній родині згадують про це. Це вийшло вдало", - розповів він.

Де Ніро зізнався, що не очікував настільки тривалого культурного впливу першого фільму, який вийшов у 2000 році.

"Мені сподобався сценарій, ідея і режисер Джей Роуч", - поділився він.



Актор також розкрив секрет свого комедійного персонажа.

"Я просто намагався бути якомога прямолінійнішим. Іноді я замислювався, чи те, що я говорю, є достатньо дивним або чи має якийсь зв’язок із реальністю. Я хотів переконатися, що мої репліки звучать правдиво", - зізнався він.

Нагадаємо, цього року Де Ніро знову зіграв Бернса у фільмі "Знайомство з Факерами 3". До знайомої історії також приєдналася Аріана Гранде, яка втілила Олівію Джонс - нову дівчину Генрі Факера, сина Грега.

За сюжетом, Генрі планує зробити коханій пропозицію, але його батько починає підозрювати, що дівчина не та, за кого себе видає. Тим часом Джек, який раніше сам прискіпливо перевіряв майбутнього зятя, несподівано знаходить із нею спільну мову.