"Год назад". Антонио Бандерас показал редкое фото со свадьбы дочери
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"Год назад". Антонио Бандерас показал редкое фото со свадьбы дочери

На церемонии звездный папа сыграл особую роль

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Бандерас с дочерью (фото: Getty Images)
Дата: 19 октября 2026

Испанский актер Антонио Бандерас поделился редким кадром со свадьбы дочери Стеллы. На фото он нежно целует невесту, вспоминая особенный день в жизни своей семьи.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram актера.

Бандерас умилостивил редким фото со свадьбы дочери

Актер поделился архивным снимком из особого для дочери дня по случаю ее первой годовщины свадьбы.

"Год назад", - написал он.

На снимке Бандерас позирует в элегантном костюме рядом с невестой, обнимает и целует ее.

&quot;Год назад&quot;. Антонио Бандерас показал редкое фото со свадьбы дочери
Бандерас с дочерью (фото: instagram.com/antoniobanderas)

Что известно о свадьбе дочери Антонио Бандераса

Стелла вышла замуж за своего давнего любимого Алекса Грушинского 18 октября 2025 года. Церемония состоялась в Испании, в поместье Abadía Retuerta LeDomaine, расположенном в регионе Кастилия-и-Леон.

На свадьбу пригласили около 200 гостей, среди которых были представители семьи и известные друзья пары. В частности, присутствовали мать невесты, актриса Мелани Гриффит, ее дочь и сводная сестра невесты Дакота Джонсон, а также дочери бывшего президента США Барака Обамы - Малия и Саша.

Бандерас сыграл особую роль, проведя дочь к алтарю. После церемонии он не скрывал эмоций и рассказал журналистам, что праздник стал очень трогательным событием для всей семьи.

Какое свадебное платье выбрала Стелла Бандерас

Невеста выходила замуж в эксклюзивном платье от бренда Rodarte. У модели из кружева и шифона были открытые плечи, романтический силуэт и рукава-клеш.

Над созданием наряда она работала вместе с дизайнерами около девяти месяцев. Образ должен был сочетать романтическое настроение с готическими мотивами и элементами традиционного испанского кружева.

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