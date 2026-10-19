"Рік тому". Антоніо Бандерас показав рідкісне фото з весілля доньки

Іспанський актор Антоніо Бандерас поділився рідкісним кадром з весілля доньки Стелли. На фото він ніжно цілує наречену, згадуючи особливий день у житті своєї родини.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram актора.

Бандерас розчулив рідкісним фото з весілля доньки

Актор поділився архівним знімкою з особливого для доньки дня з нагоди її першої річниці весілля.

"Рік тому", - написав він.

На знімку Бандерас позує в елегантному костюмі поруч з нареченою, обіймає та цілує її.

Бандерас з донькою (фото: instagram.com/antoniobanderas)

Що відомо про весілля доньки Антоніо Бандераса

Стелла вийшла заміж за свого давнього коханого Алекса Грушинського 18 жовтня 2025 року. Церемонія відбулася в Іспанії, у маєтку Abadía Retuerta LeDomaine, розташованому в регіоні Кастилія-і-Леон.

На весілля запросили близько 200 гостей, серед яких були представники родини та відомі друзі пари. Зокрема, були присутні мати нареченої, акторка Мелані Гріффіт, її донька і зведена сестра нареченої Дакота Джонсон, а також доньки колишнього президента США Барака Обами - Малія та Саша.

Бандерас відіграв особливу роль, провівшу доньку до вівтаря. Після церемонії він не приховував емоцій і розповів журналістам, що свято стало дуже зворушливою подією для всієї родини.

Яку весільну сукню обрала Стелла Бандерас

Наречена виходила заміж в ексклюзивній сукні від бренду Rodarte. Модель із мережива та шифону мала відкриті плечі, романтичний силует і рукава-кльош.

Над створенням вбрання вона працювала разом із дизайнерами близько дев'яти місяців. Образ мав поєднувати романтичний настрій з готичними мотивами та елементами традиційного іспанського мережива.