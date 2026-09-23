Принцесса Уэльская одела драгоценность королевы Елизаветы на премьеру фильма Тома Круза

Как выглядела принцесса Уэльска

Особое внимание привлекло аметистовое колье с жемчугом и подвеской в форме сердца. Украшение было подарено королевой Александрой будущей королеве-матери Елизавете Боуз-Лайон в 1923 году по случаю ее свадьбы с будущим королем Георгом VI.

Это не первое появление драгоценности на публике. В 2012 году колье одевала герцогиня Корнуольская Камилла на лондонскую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл". Теперь украшение снова появилось на красной дорожке - на этот раз на Кейт.

Принц Уильям и принцесса Уэльская (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

К образу принцесса также добавила жемчужные серьги, связывающие с принцессой Дианой.

Принц Уильям для премьеры выбрал черный костюм с двубортным бархатным жакетом и бабочкой. На красной дорожке супруги встретились с Томом Крузом, режиссером фильма Алехандро Гонсалесом Иньярриту и другими участниками съемочной команды.

Среди гостей также Риз Ахмед, Сандра Гюллер, Джесси Племонс, Джон Гудман и Эмма Д'Арси.

Нынешний Royal Film Performance стал 73-м мероприятием такого формата, организованным Film and TV Charity. Благотворительная организация поддерживает людей, работающих в кино-, теле- и киноиндустрии, в частности, оказывает финансовую и психологическую помощь.

Сам "Digger" - новая лента Алехандро Гонсалеса Иньяррита, в которой Том Круз играет влиятельного нефтяного магната. Премьера в Лондоне прошла в кинотеатре ODEON Luxe на Лестер-сквер.