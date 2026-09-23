Принцеса Уельська одягла коштовність королеви Єлизавети на прем'єру фільму Тома Круза

Як виглядала принцеса Уельська

Особливу увагу привернуло аметистове кольє з перлами та підвіскою у формі серця. Прикраса була подарована королевою Александрою майбутній королеві-матері Єлизаветі Боуз-Лайон у 1923 році з нагоди її весілля з майбутнім королем Георгом VI.

Це не перша поява коштовності на публіці. У 2012 році кольє одягала герцогиня Корнуольська Камілла на лондонську прем'єру фільму про Джеймса Бонда "007: Координати "Скайфолл". Тепер прикраса знову з'явилася на червоній доріжці - цього разу на Кейт.

Принц Вільям і принцеса Уельська (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

До образу принцеса також додала перлинні сережки, які пов'язують із принцесою Діаною.

Принц Вільям для прем'єри обрав чорний костюм із двобортним оксамитовим жакетом і метеликом. На червоній доріжці подружжя зустрілося з Томом Крузом, режисером фільму Алехандро Гонсалесом Іньярріту та іншими учасниками знімальної команди.

Серед гостей були також Різ Ахмед, Сандра Гюллер, Джессі Племонс, Джон Гудман та Емма Д'Арсі.

Цьогорічний Royal Film Performance став 73-м заходом такого формату, організованим Film and TV Charity. Благодійна організація підтримує людей, які працюють у кіно-, теле- та кіноіндустрії, зокрема надає фінансову та психологічну допомогу.

Сам "Digger" - нова стрічка Алехандро Гонсалеса Іньярріту, у якій Том Круз грає впливового нафтового магната. Прем'єра в Лондоні відбулася в кінотеатрі ODEON Luxe на Лестер-сквер.