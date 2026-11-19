Рианна с сумкой Dior

Одним из самых обсуждаемых кадров кампании стал 27-секундный видеоролик, в котором артистка позирует обнаженной, держа ребенка на руках.

Сначала камера сосредотачивается на лицах матери и дочери, а затем постепенно открывает весь образ Рианны. Ее обнаженное тело прикрывает черная сумка Lady Dior с золотистыми деталями.

Кампания под названием Lady Dior 2027 также включает серию фотографий с семейными моментами. На одном из кадров Рианна и Роки Айриш появились в одинаковых черных кожаных куртках, а на другом певица нежно целует дочь.

Для фотосессии звезда выбрала розовую модель сумки Dior, продемонстрировав еще одну интерпретацию знакового аксессуара бренда.

Сотрудничество Рианны с Dior

Это не первое совместное появление Рианны и Роки Айриш в проекте Dior.

Рианну с Dior связывает более десяти лет сотрудничества. В 2015 году она стала первой темнокожей амбасадоркой французского бренда и приняла участие в рекламном проекте Secret Garden, съемки которого проходили в Версальском дворце.

В 2024 году певица стала лицом парфюмерной линейки J'adore. В интервью она рассказывала, что ее мама работала в парфюмерном магазине и приносила домой тестеры этого аромата. Так что с детства он был знаком Рианне и ассоциировался с семейными воспоминаниями.