Ріанна з сумкою Dior

Одним із найобговорюваніших кадрів кампанії став 27-секундний відеоролик, у якому артистка позує оголеною, тримаючи дитину на руках.

Спочатку камера зосереджується на обличчях матері й доньки, а згодом поступово відкриває весь образ Ріанни. Її оголене тіло прикриває чорна стьобана сумка Lady Dior із золотистими деталями.

Кампанія під назвою Lady Dior 2027 також включає серію світлин із сімейними моментами. На одному з кадрів Ріанна та Рокі Айріш з'явилися в однакових чорних шкіряних куртках, а на іншому співачка ніжно цілує доньку.

Для фотосесії зірка також обрала рожеву модель сумки Dior, продемонструвавши ще одну інтерпретацію знакового аксесуара бренду.

Співпраця Ріанни з Dior

Це не перша спільна поява Ріанни та Рокі Айріш у проєкті Dior.

Ріанну з Dior пов'язує понад десятиліття співпраці. У 2015 році вона стала першою темношкірою амбасадоркою французького бренду та взяла участь у рекламному проєкті Secret Garden, знімання якого проходили у Версальському палаці.

У 2024 році співачка також стала обличчям парфумерної лінійки J’adore. В інтерв'ю вона розповідала, що її мама працювала в парфумерному магазині й приносила додому тестери цього аромату. Тож із дитинства він був знайомий Ріанні та асоціювався із сімейними спогадами.