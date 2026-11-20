Что происходит в рекламе с Хоакином Фениксом

В центре сюжета - продавец в исполнении Феникса, который заселяется в незнакомую гостиницу.

С наступлением ночи обычное пространство начинает меняться, а длинный коридор заливает красный свет.

Герой сталкивается с непонятными событиями и загадочными существами. Граница между сном и реальностью постепенно стирается, а его эмоции колеблются между растерянностью, любопытством и страхом.

Очки помогают персонажу понять язык незнакомцев и начать общение.

Так устройство становится важным для развития сюжета, а сама кампания исследует возможность контакта между существами, поначалу не понимающими друг друга.

Напряжение в фильме создают медленный темп, точное построение кадра и абсурдные ситуации.

Технологии здесь раскрываются из-за переживаний героя и атмосферы истории.

Кто снял рекламный фильм

Режиссером кампании стал Джонатан Глейзер, известный по лентам "Зона интереса" и "Окажись в моей коже".

Он также имеет большой опыт в рекламе и музыкальных видео: среди его работ – кампании Guinness и Levi's и клипы Radiohead, Massive Attack и Jamiroquai.

По словам Глейзера, замысел истории начался с образа Феникса, который спит в очках.

"Первый образ, который у меня возник, - он спит, возможно, видит сон, а очки криво сидят у него на лице", - рассказал режиссер GQ.

Сам Феникс отметил, что давно хотел поработать с Глейзером. Во время съемок режиссер надолго покидал камеру включенной, давая актеру возможность пробовать разные эмоциональные состояния.

Когда выйдет коллекция Intelligent Eyewear

Кампания сопровождает запуск коллекции Intelligent Eyewear, в которую вошли 16 позиций.

Продажи в США и Южной Корее стартуют 10 декабря 2026 года, а предварительный заказ уже доступен на официальном сайте бренда.

Коллекцию создали в сотрудничестве Gentle Monster, Google и Samsung. По описанию производителя, очки поддерживают работу с ассистентом Gemini, перевод в реальном времени, прослушивание музыки, звонки и навигацию.

До 23 ноября новую линейку также показывают на публичном превью в Нью-Йорке по адресу 23 Wall Street. Для презентации бренд создал пространство, продолжающее экспериментальную эстетику кампании.