Що відбувається у рекламі з Хоакіном Феніксом

У центрі сюжету - продавець у виконанні Фенікса, який заселяється до незнайомого готелю.

З настанням ночі звичний простір починає змінюватися, а довгий коридор заливає червоне світло.

Герой стикається з незрозумілими подіями та загадковими істотами. Межа між сном і реальністю поступово стирається, а його емоції коливаються між розгубленістю, цікавістю та страхом.

Окуляри допомагають персонажу зрозуміти мову незнайомців і почати спілкування.

Так пристрій стає важливим для розвитку сюжету, а сама кампанія досліджує можливість контакту між істотами, які спочатку не розуміють одне одного.

Напругу у фільмі створюють повільний темп, точна побудова кадру та абсурдні ситуації.

Технології тут розкриваються через переживання героя й атмосферу історії.

Хто зняв рекламний фільм

Режисером кампанії став Джонатан Ґлейзер, відомий за стрічками "Зона інтересу" та "Опинись у моїй шкірі".

Він також має великий досвід у рекламі та музичних відео: серед його робіт - кампанії Guinness і Levi's та кліпи Radiohead, Massive Attack і Jamiroquai.

За словами Ґлейзера, задум історії почався з образу Фенікса, який спить в окулярах.

"Перший образ, який у мене виник, - він спить, можливо, бачить сон, а окуляри криво сидять у нього на обличчі", - розповів режисер GQ.

Сам Фенікс зазначив, що давно хотів попрацювати з Ґлейзером. Під час зйомок режисер надовго залишав камеру увімкненою, даючи актору можливість пробувати різні емоційні стани.

Коли вийде колекція Intelligent Eyewear

Кампанія супроводжує запуск колекції Intelligent Eyewear, до якої увійшли 16 позицій.

Продажі у США та Південній Кореї стартують 10 грудня 2026 року, а попереднє замовлення вже доступне на офіційному сайті бренду.

Колекцію створили у співпраці Gentle Monster, Google та Samsung. За описом виробника, окуляри підтримують роботу з асистентом Gemini, переклад у реальному часі, прослуховування музики, дзвінки та навігацію.

До 23 листопада нову лінійку також показують на публічному прев'ю у Нью-Йорку за адресою 23 Wall Street. Для презентації бренд створив простір, що продовжує експериментальну естетику кампанії.