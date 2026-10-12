В пуантах и под проливным дождем: Розалия драматически выступила на Saturday Night Live

Магические выступления

Розалия исполнила две песни на американском телешоу Saturday Night Live – Reliquia и Magnolias. Обе композиции на испанском из последнего альбома певицы LUX, а для своих выступлений исполнительница выбрала эфемерные и чувственные образы.

В “Reliquia” Розалия поет о потере метафорических частей себя и сердце как реликвию. Для выступления она надела кружевное черно-белое платье с балетной пачкой и на протяжении всех 3,5 минут номера стояла на пуантах, двигаясь только по верхней частью тела.

Во втором номере певица исполнила вживую песню "Magnolias", которая исследует празднование жизни через смерть и просит гостей на ее воображаемых похоронах осыпать ее ароматными цветами магнолии. Для этого выступления она переоделась в светлое прозрачное платье и исполнила всю композицию под проливным сценическим ливнем.

Претендент на Грэмми

Альбом LUX вышел почти год назад – 7 ноября 2025 года. Альбом содержит 15 песен, в которых Розалия поет на 13 языках мира, включая украинский. Певица объединила разные стили звучания – поп, авангардное и оркестровое пение. Также пригласила для участия Лондонский симфонический оркестр.

Музыкальные критики прочат Розалии номинацию и возможную победу на титул "Альбом года" премии Грэмми. Шорт-лист номинантов будет объявлен в ноябре.