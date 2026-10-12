В пуантах та під зливою: Розалія драматично виступила на Saturday Night Live

Магічні виступи

Розалія виконала дві пісні на американському телешоу Saturday Night Live – “Reliquia” та “Magnolias”. Обидві композиції іспанською з останнього альбому співачки LUX, а для своїх виступів виконавиця обрала ефемерні та чуттєві образи.

У “Reliquia” Розалія співає про втрату метафоричних частин себе та своє серце як реліквію. Для виступу вона одягла мереживну чорно-білу сукню з балетною пачкою та протягом усіх 3,5 хвилин номеру стояла на пуантах, рухаючись лише верхньою частиною тіла.

В другому номері співачка виконала наживо пісню “Magnolias”, яка досліджує святкування життя через смерть і просить гостей на її уявному похороні обсипати її ароматними квітами магнолії. Для цього виступу вона переодяглася в світлу прозору сукню та виконала всю композицію під проливною сценічною зливою.

Претендент на Греммі

Альбом LUX вийшов майже рік тому – 7 листопада 2025 року. Альбом містить 15 пісень, в яких Розалія співає 13-ма мовами світу, включно з українською. Співачка поєднала різні стилі звучання – поп, авангардний та оркестровий спів. Також запросила до участі Лондонський симфонічний оркестр.

Музичні критики пророкують Розалії номінацію та можливу перемогу на титул “Альбом року” премії Греммі. Шорт-лист номінантів буде оголошено в листопаді.