Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию после шести лет в США

Гарри и Меган уже в Великобритании

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Великобританию 26 августа вместе с 7-летним принцем Арчи и 5-летней принцессой Лилибет.

По данным People, семья прилетела частным рейсом в Бирмингем.

Таким образом, официально начался новый этап их жизни после переезда в Калифорнию в 2020 году.

Сассекские планируют обустроить частную резиденцию вне Лондона, которая не будет принадлежать королевской семье.

При этом от дома в Монтесито они не отказываются. Семья также сохранит недвижимость в Португалии, поэтому их возвращение в Британию пока не называют окончательным переездом навсегда.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Что будет с Арчи и Лилибетом

Одним из самых больших изменений станет обучение детей.

Арчи и Лилибет должны пойти в школу в Великобритании уже в сентябре. Название учебного заведения и другие детали семья не раскрывает из соображений конфиденциальности.

Ранее источники People рассказывали, что для Гарри важно, чтобы дети имели связь с его родиной и росли, зная и британскую, и американскую культуру.

Вернутся ли они к королевским обязанностям

Несмотря на переезд, Гарри и Меган остаются неработающими членами королевской семьи.

Они не планируют восстанавливать формат работы, от которого отказались в 2020 году и не получат официальной королевской резиденции.

Возвращение позволит Гарри активнее заниматься британскими благотворительными проектами и чаще бывать рядом с отцом, королем Чарльзом III.

Их отношения в последнее время демонстрировали признаки потепления, в то время как отношения Гарри с принцем Уильямом остаются напряженными.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Причем здесь актерская карьера Меган

Ранее стало известно, что Меган Маркл рассматривает возвращение к актерству спустя почти десять лет перерыва.

По информации People, предложение относительно крупного проекта в Великобритании стало одним из факторов, повлиявших на решение супругов проводить больше времени в стране.

В то же время причины переезда не сводятся к карьере Меган: источники также называют обучение детей, желание Гарри восстановить связь с Британией и возможность быть ближе к семье.