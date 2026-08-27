Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Британії після шести років у США

Гаррі та Меган уже у Британії

Герцог і герцогиня Сассекські прибули до Великої Британії 26 серпня разом із 7-річним принцом Арчі та 5-річною принцесою Лілібет.

За даними People, сім'я прилетіла приватним рейсом до Бірмінгема.

Таким чином офіційно розпочався новий етап їхнього життя після переїзду до Каліфорнії у 2020 році.

Сассекські планують облаштувати приватну резиденцію поза Лондоном, яка не належатиме королівській родині.

При цьому від будинку в Монтесіто вони не відмовляються. Родина також збереже нерухомість у Португалії, тож їхнє повернення до Британії наразі не називають остаточним переїздом назавжди.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: Getty Images)

Що буде з Арчі та Лілібет

Однією з найбільших змін стане навчання дітей.

Арчі та Лілібет мають піти до школи у Великій Британії вже у вересні. Назву навчального закладу та інші деталі родина не розкриває з міркувань приватності.

Раніше джерела People розповідали, що для Гаррі важливо, аби діти мали зв'язок із його батьківщиною та росли, знаючи і британську, і американську культуру.

Чи повернуться вони до королівських обов’язків

Попри переїзд, Гаррі та Меган залишаються непрацюючими членами королівської родини.

Вони не планують відновлювати формат роботи, від якого відмовилися у 2020 році, і не отримають офіційної королівської резиденції.

Водночас повернення дозволить Гаррі активніше займатися британськими благодійними проєктами та частіше бувати поруч із батьком, королем Чарльзом III.

Їхні стосунки останнім часом демонстрували ознаки потепління, тоді як відносини Гаррі з принцом Вільямом залишаються напруженими.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: Getty Images)

До чого тут акторська кар'єра Меган

Раніше стало відомо, що Меган Маркл розглядає повернення до акторства майже через десять років перерви.

За інформацією People, пропозиція щодо великого проєкту у Великій Британії стала одним із факторів, які вплинули на рішення подружжя проводити більше часу в країні.

Водночас причини переїзду не зводяться лише до кар'єри Меган: джерела також називають навчання дітей, бажання Гаррі відновити зв'язок із Британією та можливість бути ближче до родини.