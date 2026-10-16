Принц Гарри рассказал, как переживал потерю матери: "Она хотела, чтобы я был счастлив"

Как принц Гарри пережил потерю

На момент гибели принцессы Дианы Гарри было всего 12 лет. По его словам, пережить потерю ему было непросто, в частности из-за чувства вины, сопровождавшего даже положительные эмоции.

"Я так долго был эмоционально оцепенел, в значительной степени потому, что никто не сказал мне, что радость все еще допустима. Что это не измена", - признался герцог.

Он объяснил, что долгое время считал, что должен оставаться грустным и подавленным, чтобы доказать, насколько сильно скучает по матери. Возможность быть счастливым без нее вызывала у него чувство неверности и вины.

Переосмыслил собственные переживания

Однако впоследствии Гарри смог иначе взглянуть на собственные переживания. Он осознал, что радость не противоречит любви к человеку, которого больше нет рядом.

"На самом деле я понял, что она просто хотела, чтобы я был счастлив. И это стало для меня огромным психологическим сдвигом. Это уволило меня и дало мне совсем другой взгляд на жизнь", - поделился принц.

Принц Гарри (фото: Getty Images)

Этот опыт помог ему переосмыслить свое отношение к горю и понять, что память о близком человеке не требует отказываться от счастья. Напротив, возможность снова испытывать радость может стать важной частью жизни после потери.

По словам Гарри, его история - о том, как важно позволить себе проживать разные эмоции, не воспринимая их как измену памяти умершего человека.

Когда погибла принцесса Диана

Принцесса Диана погибла в ночь на 31 августа 1997 года в результате автомобильной аварии в Париже.

Трагедия произошла в тоннеле под мостом Альма, когда автомобиль, в котором она находилась вместе со своим спутником Доди аль-Файедом, на большой скорости врезался в опору. Диане было 36 лет.

На тот момент ее младшему сыну, принцу Гарри, было всего 12 лет, а старшему - принцу Уильяму - 15. Смерть матери стала тяжелым испытанием для обоих братьев, оставшихся без нее в подростковом возрасте.