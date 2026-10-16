Принц Гаррі розповів, як переживав втрату матері: "Вона хотіла, щоб я був щасливим"

Як принц Гаррі пережив втрату

На момент загибелі принцеси Діани Гаррі було лише 12 років. За його словами, пережити втрату йому було непросто, зокрема через відчуття провини, яке супроводжувало навіть позитивні емоції.

"Я так довго був емоційно заціпенілим, значною мірою тому, що ніхто не сказав мені, що радість усе ще допустима. Що це не зрада", - зізнався герцог.

Він пояснив, що впродовж тривалого часу вважав, ніби має залишатися сумним і пригніченим, щоб довести, наскільки сильно сумує за матір’ю. Можливість бути щасливим без неї викликала в нього почуття невірності та провини.

Переосмислив власні переживанння

Однак згодом Гаррі зміг інакше подивитися на власні переживання. Він усвідомив, що радість не суперечить любові до людини, якої більше немає поруч.

"Насправді я зрозумів, що вона просто хотіла, щоб я був щасливим. І це стало для мене величезним психологічним зрушенням. Це звільнило мене і дало мені зовсім інший погляд на життя", - поділився принц.

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

Цей досвід допоміг йому переосмислити власне ставлення до горя та зрозуміти, що пам’ять про близьку людину не вимагає відмовлятися від щастя. Навпаки, можливість знову відчувати радість може стати важливою частиною життя після втрати.

За словами Гаррі, його історія - про те, як важливо дозволити собі проживати різні емоції, не сприймаючи їх як зраду пам’яті померлої людини.

Коли загинула принцеса Діана

Принцеса Діана загинула в ніч проти 31 серпня 1997 року внаслідок автомобільної аварії в Парижі.

Трагедія сталася в тунелі під мостом Альма, коли автомобіль, у якому вона перебувала разом зі своїм супутником Доді аль-Фаєдом, на великій швидкості врізався в опору. Діані було 36 років.

На той момент її молодшому синові, принцу Гаррі, було лише 12 років, а старшому - принцу Вільяму - 15. Смерть матері стала важким випробуванням для обох братів, які залишилися без неї в підлітковому віці.