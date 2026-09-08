Принц Джордж начал обучение в Итонском колледже и показался в легендарной форме

Принц Джордж стал студентом Итона

13-летний Джордж прибыл в Итонский колледж во вторник, 8 сентября. Около школы семью встретили директор заведения Саймон Гендерсон и провост Итона сэр Николас Колридж, возглавляющий руководящий орган колледжа.

Для официальной встречи принц избрал классическую кость. Однако вскоре после приезда появились первые фотографии Джорджа в знаменитой школьной форме.

Снимки сделал Мэтт Портеус - фотограф, регулярно работающий с семьей принца и принцессы Уэльских. На кадрах Джордж позирует в традиционной одежде Итона, существенно отличающейся от обычной школьной формы.



Что известно о форме Итонского колледжа

Традиционный дресс-код учебного заведения предусматривает черный фрак, жилет, брюки в тонкую полоску, белую рубашку с жестким воротником, галстук и черную обувь.

Об особенностях формы своего времени рассказывал и принц Гарри, обучавшийся в Итоне с 1998 года. В своих мемуарах Spare он вспоминал, что ему понадобилось время, чтобы научиться правильно одеваться по утрам.

В будущем Джордж может получить возможность носить более яркий жилет. Это произойдет, если он станет так называемым Pop - старшеклассником, получающим руководящую роль в школе. Его отец Уильям в свое время носил жилет с изображением британского флага.

Как Джордж повторил путь своего отца

Первый день в Итоне имеет особое значение для семьи, ведь почти 31 год назад этот путь прошел принц Уильям.

Он начал обучение в Итонском колледже в сентябре 1995 года, когда ему также было 13 лет. Тогда его сопровождали принц Чарльз и принцесса Диана. На важное событие приехал 10-летний принц Гарри.



Теперь Уильям и Кейт Миддлтон лично проводили своего старшего сына в престижную школу.

По словам королевских экспертов, Джордж сам хотел продлить семейную традицию и учиться именно в Итоне, где в свое время провел пять лет его отец.

Кроме того, обучение в заведении является важным этапом подготовки к его будущей роли. Будущему королю Великобритании ему предстоит получить не только основательное образование, но и опыт, который поможет подготовиться к исполнению обязанностей.

Итон расположен недалеко от Виндзора - примерно в 24 километрах от семейной резиденции Уильяма и Кейт в Forest Lodge. Хотя Джордж будет жить в школе в течение учебной недели, он сможет возвращаться домой в выходные.