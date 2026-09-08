Принц Джордж розпочав навчання в Ітонському коледжі та показався у легендарній формі

Принц Джордж став студентом Ітона

13-річний Джордж прибув до Ітонського коледжу у вівторок, 8 вересня. Біля школи родину зустріли директор закладу Саймон Гендерсон та провост Ітона сер Ніколас Колрідж, який очолює керівний орган коледжу.

Для офіційної зустрічі принц був обрав класичний костю. Однак невдовзі після його приїзду з'явилися перші фотографії Джорджа у знаменитій шкільній формі.

Знімки зробив Метт Портеус - фотограф, який регулярно працює з родиною принца та принцеси Уельських. На кадрах Джордж позує у традиційному вбранні Ітона, яке суттєво відрізняється від звичайної шкільної форми.



Що відомо про форму Ітонського коледжу

Традиційний дрес-код навчального закладу передбачає чорний фрак, жилет, штани в тонку смужку, білу сорочку з жорстким коміром, краватку та чорне взуття.

Про особливості форми свого часу розповідав і принц Гаррі, який навчався в Ітоні з 1998 року. У своїх мемуарах Spare він згадував, що йому знадобився час, щоб навчитися правильно вдягатися вранці.

У майбутньому Джордж може отримати можливість носити більш яскравий жилет. Це станеться, якщо він стане так званим Pop - старшокласником, який отримує керівну роль у школі. Його батько Вільям свого часу носив жилет із зображенням британського прапора.

Як Джордж повторив шлях свого батька

Перший день в Ітоні має особливе значення для родини, адже майже 31 рік тому цей самий шлях пройшов принц Вільям.

Він розпочав навчання в Ітонському коледжі у вересні 1995 року, коли йому також було 13 років. Тоді його супроводжували принц Чарльз і принцеса Діана. На важливу подію також приїхав10-річний принц Гаррі.



Тепер Вільям та Кейт Міддлтон особисто проводили свого старшого сина до престижної школи.

За словами королівських експертів, Джордж сам хотів продовжити сімейну традицію та навчатися саме в Ітоні, де свого часу провів п'ять років його батько.

Крім того, навчання у закладі є важливим етапом підготовки до його майбутньої ролі. Як майбутньому королю Великої Британії йому належить отримати не лише ґрунтовну освіту, а й досвід, який допоможе підготуватися до виконання обов'язків.

Ітон розташований неподалік від Віндзора - приблизно за 24 кілометри від родинної резиденції Вільяма та Кейт у Forest Lodge. Тож, хоча Джордж житиме в школі протягом навчального тижня, він зможе повертатися додому у вихідні.