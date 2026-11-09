Украшение с историей: королева Камилла показала антикварную бриллиантовую брошь 1770 года
Король Чарльз III и королева Камилла после завершения тура по странам Карибского бассейна вернулись в Великобританию и присоединились к другим членам королевской семьи на ежегодном Фестивале памяти.
Wave RBC.UA сообщает, что торжественное мероприятие состоялось в лондонском Королевском Альберт-холле и было посвящено военнослужащим Великобритании и стран Содружества, погибшим во время службы.
Кто был на мероприятии
Среди присутствовавших были принц Уильям, Кейт Миддлтон и другие представители монаршей семьи. Для события они избрали сдержанные образы в темных цветах, дополнив их традиционными красными маковыми брошями.
Этот цветок является символом памяти о погибших военных. Традиция носить красные маки начинается в 1921 году и связана со стихотворением канадского военного врача Джона Маккрея "На полях Фландрии".
Образ королевы Камиллы
Королева Камилла появилась на мероприятии в черном платье с расклешенным подолом, длинными рукавами и кружевными деталями.
Образ она дополнила жакетом, сатиновыми вечерними туфлями и небольшим клатчем. Среди аксессуаров было несколько лаконичных украшений, в частности браслет, который часто можно увидеть на запястье монархине.
Впрочем, больше всего внимания привлекла другая деталь ее наряда - антикварная бриллиантовая брошь, которую Камилла прикрепила к платью. Это украшение королева впервые продемонстрировала на публике.
Что известно о брошке
Драгоценность изготовлена из серебра и украшена бриллиантами старой огранки. По оценкам, она датируется примерно 1770 годом.
В 2007 году брошь была выставлена на торги аукционного дома Christie's в Лондоне, где ее продали 13 июня.
Появление исторического украшения стало одной из самых интересных деталей вечернего выхода королевы, традиционно сочетающей в своих образах современные вещи и драгоценности с историей.