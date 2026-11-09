Прикраса з історією: королева Камілла показала антикварну діамантову брошку 1770 року

Хто був на заході

Серед присутніх були принц Вільям, Кейт Міддлтон та інші представники монаршої родини. Для події вони обрали стримані образи в темних кольорах, доповнивши їх традиційними червоними маковими брошками.

Ця квітка є символом пам’яті про загиблих військових. Традиція носити червоні маки бере початок у 1921 році та пов’язана з віршем канадського військового лікаря Джона Маккрея "На полях Фландрії".

Королева Камілла та принцеса Уельська (фото: gettyimages.com)

Образ королеви Камілли

Королева Камілла з’явилася на заході в чорній сукні з розкльошеним подолом, довгими рукавами та мереживними деталями.

Образ вона доповнила жакетом, сатиновими вечірніми туфлями й невеликим клатчем. Серед аксесуарів були кілька лаконічних прикрас, зокрема браслет, який часто можна побачити на зап’ясті монархині.

Втім, найбільше уваги привернула інша деталь її вбрання - антикварна діамантова брошка, яку Камілла прикріпила до сукні. Цю прикрасу королева вперше продемонструвала на публіці.

Королева Камілла (фото: gettyimages.com)

Що відомо про брошку

Коштовність виготовлена зі срібла та прикрашена діамантами старого огранювання. За оцінками, вона датується приблизно 1770 роком.

У 2007 році брошку виставили на торги аукціонного дому Christie's у Лондоні, де її продали 13 червня.

Поява історичної прикраси стала однією з найцікавіших деталей вечірнього виходу королеви, яка традиційно поєднує у своїх образах сучасні речі та коштовності з історією.