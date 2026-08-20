"Я сказала да": Кажанна выходит замуж за своего парня-военного

Помолвка Кажанны

Украинская певица, блоггер и автор песен Кажанна (настоящее имя - Анна Макиенко) теперь невеста, ее парень-военный Даниил с позывным "Тень" сделал предложение любимой.

Фотографиями романтического события Кажанна поделилась на своей странице в Instagram. Судя по фото, предложение состоялось на крыше, пространство было украшено цветами, лампочками и большой надписью "Marry me".

"Я сказала ДА", - подписала фото счастливая невеста.

Что известно об их отношениях

Пара познакомилась в феврале 2025 после концерта во Львове. Они редко рассказывают о своих отношениях публично, но иногда делятся общими фото в соцсетях.

Жених певицы родом из Луганской области. В настоящее время защищает страну в составе бригады специального назначения НГУ "Азов".

Кажанна с любимым Данилом (фото: instagram.com/kazhanna_)