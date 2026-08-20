"Я сказала так": Кажанна виходить заміж за свого хлопця-військового

Заручини Кажанни

Українська співачка, блогерка та авторка пісень Кажанна (справжнє ім'я – Анна Макієнко) тепер наречена, її хлопець-військовий Данило з позивним “Тінь” освідчився коханій.

Світлинами з романтичної події Кажанна поділилась на своїй сторінці в Instagram. Судячи з фото, освідчення відбулось на даху, простір був прикрашений квітами, ліхтариками та великим написом “Marry me”.

“Я сказала ТАК”, – підписала фото щаслива наречена.

Що відомо про їхні стосунки

Пара познайомилась у лютому 2025 року після концерту у Львові. Вони рідко розповідають про свої стосунки публічно, проте іноді діляться спільними фото в соцмережах.

Наречений співачки родом з Луганської області. Наразі захищає країну у складі бригади спеціального призначення НГУ “Азов”.

Кажанна з коханим Данилом (фото: instagram.com/kazhanna_)