Умерла заслуженная артистка Украины и звезда театра имени Франко Наталья Перчевская

Что известно о смерти Натальи Перчевской

Трагическую новость сообщили на официальной странице театра имени Ивана Франко вечером 10 октября.

"Есть люди, которые оставляют значительно больше, чем роли и воспоминания о выходах на сцену. Остается тепло от встреч, голос, улыбка, моменты совместной работы, которые со временем становятся особенно дорогими", - отметили там.

В публикации коллеги выразили соболезнования родным и близким Натальи Николаевны и вспомнили ее вклад в театральное искусство.

"Сегодня трудно найти слова, которые могли бы передать боль этой потери. Уход человека, посвятившего свою жизнь искусству, всегда оставляет пустоту. И в то же время остается память, которую хранят коллеги, друзья и зрители", - написали в театре.

Биография Натальи Перчевской

Она родилась 1 июня 1952 года в Киеве. Образование получила в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, где училась на курсе Ирини Молостовой.

После учебы Перчевская начала работать в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. С 1974 года ее жизнь была связана с этой сценой, где она создала множество разноплановых образов.

Перчевская в театре (фото: facebook.com/frankotheatre)

Актриса поражала способностью к перевоплощению – от гротескной комедии до трагедии. Среди постановок, в которых она играла - "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Суд і полум'я" и другие театральные работы.

В 2018 году Наталья получила звание заслуженной артистки Украины.