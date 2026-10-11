Померла заслужена артистка України та зірка театру Франка Наталія Перчевська

Що відомо про смерть Наталії Перчевської

Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці театру імені Івана Франка увечері 10 жовтня.

"Є люди, які залишають по собі значно більше, ніж ролі та спогади про виходи на сцену. Залишається тепло від зустрічей, голос, усмішка, моменти спільної роботи, які з часом стають особливо дорогими", - зазначили там.

У дописі колеги висловили співчуття рідним і близьким Наталії Миколаївни та згадали про її внесок у театральне мистецтво.

"Сьогодні важко знайти слова, які могли б передати біль цієї втрати. Відхід людини, яка присвятила своє життя мистецтву, завжди залишає порожнечу. І водночас залишається пам'ять, яку бережуть колеги, друзі та глядачі", - написали у театрі.

Біографія Наталії Перчевської

Вона народилася 1 червня 1952 року в Києві. Освіту здобула в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, де навчалася на курсі режисерки Ірини Молостової.

Після завершення навчання Перчевська почала працювати в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. З 1974 року її життя було пов'язане з цією сценою, де вона створила чимало різнопланових образів.

Перчевська у театрі (фото: facebook.com/frankotheatre)

Акторка вражала здатністю до перевтілення - від гротескної комедії до трагедії. Серед постановок, у яких вона грала, - "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Суд і полум'я" та інші театральні роботи.

У 2018 році Наталія отримала почесне звання заслуженої артистки України.