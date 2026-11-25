Что известно о смерти Верушки

Модели не стало дома в Берлине в окружении друзей и родных. Трагическое известие изданию подтвердил его близкий человек.

Последние годы жизни она провела уединенно. В то же время продолжала общаться с молодыми художниками.

Биография и трагическая история семьи

Верушка, подлинное имя которой Вера Готлибе Анна графиня фон Лендорф, родилась 14 мая 1939 года в Восточной Пруссии.

В пятилетнем возрасте Верушка потеряла отца. Генрих граф фон Лендорф-Штайнорт был участником немецкого движения сопротивления против Адольфа Гитлера и присоединился к заговору, целью которого было убийство диктатора.

После провала покушения он был арестован и казнен 4 сентября 1944 года в берлинской тюрьме Плетцензее.

Нацистские власти преследовали и других членов семьи модели. Ее беременную мать отправили в трудовой лагерь, а саму девочку вместе с сестрами - в детский дом.

После окончания Второй мировой войны семья также потеряла родное поместье. Верушку ждали лагеря беженцев, многочисленные переезды и смена школ.

Карьера и мировая слава

Верушки имела рост 183 см и стала одной из самых фотографируемых моделей своего поколения. Ее карьера началась в Италии, куда она переехала после изучения искусства.

Во Флоренции фотограф Уго Мулас обратил внимание на необычный облик молодой немки и предложил ей попробовать себя в модельном бизнесе.

Потом Верушка работала в Париже и Нью-Йорке, появлялась на обложках международных изданий Vogue. В 1967 году ее фотография украсила обложку американского журнала Life. В тот период она входила в число самых высокооплачиваемых моделей мира.

Еще большую популярность ей принесла роль в фильме Микеланджело Антонионе Blow-Up, вышедшем в 1966 году. Хотя модель появилась только в двух сценах и произнесла одну реплику, эта работа сделала ее узнаваемой далеко за пределами модной индустрии.

Верушка не хотела ограничиваться традиционной модельной карьерой. Она экспериментировала с перевоплощениями, гримом и бодиартом, сотрудничала с художниками и фотографами.

В своих проектах модель использовала собственное тело в качестве холста. Благодаря рисункам и необычным композициям она создавала иллюзию слияния с природой, камнями, растениями и архитектурными объектами.

В середине 1970-х Верушка фактически отошла от классического модельного бизнеса после конфликтов с тогдашней главной редактором американского Vogue. Она не хотела, чтобы ее воспринимали только как красивую женщину, поэтому продолжила заниматься живописью, фотографией и перформансом.