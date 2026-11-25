Що відомо про смерть Верушки

Моделі не стало вдома в Берліні в оточенні друзів і рідних. Трагічну звістку виданню підтвердила її близька людина.

Останні роки життя вона провела усамітнено. Водночас продовжувала спілкуватися з молодими митцями.

Біографія та трагічна історія родини

Верушка, справжнє ім’я якої Вера Готлібе Анна графиня фон Лендорф, народилася 14 травня 1939 року у Східній Пруссії.

У пʼятирічному віці Верушка втратила батька. Генріх граф фон Лендорф-Штайнорт був учасником німецького руху опору проти Адольфа Гітлера та долучився до змови, метою якої було вбивство диктатора.

Після провалу замаху його заарештували та стратили 4 вересня 1944 року в берлінській в’язниці Пльотцензеє.

Нацистська влада переслідувала й інших членів родини моделі. Її вагітну матір відправили до трудового табору, а саму дівчинку разом із сестрами - до дитячого будинку.

Після завершення Другої світової війни сім’я також втратила рідний маєток. На Верушку чекали табори для біженців, численні переїзди та зміна шкіл.

Карʼєра та світова слава

Верушка мала зріст 183 см і стала однією з найбільш фотографованих моделей свого покоління. Її кар’єра розпочалася в Італії, куди вона переїхала після вивчення мистецтва.

У Флоренції фотограф Уго Мулас звернув увагу на незвичайну зовнішність молодої німкені та запропонував їй спробувати себе в модельному бізнесі.

Згодом Верушка працювала в Парижі та Нью-Йорку, з’являлася на обкладинках міжнародних видань Vogue. У 1967 році її фотографія прикрасила обкладинку американського журналу Life. У той період вона входила до числа найбільш високооплачуваних моделей світу.

Ще більшої популярності їй додала роль у фільмі Мікеланджело Антоніоні Blow-Up, який вийшов у 1966 році. Хоча модель з'явилася лише у двох сценах і промовила одну репліку, ця робота зробила її впізнаваною далеко за межами модної індустрії.

Верушка не хотіла обмежуватися традиційною модельною кар’єрою. Вона експериментувала з перевтіленнями, гримом і бодіартом, співпрацювала з художниками та фотографами.

У своїх проєктах модель використовувала власне тіло як полотно. Завдяки малюнкам і незвичайним композиціям вона створювала ілюзію злиття з природою, камінням, рослинами та архітектурними об’єктами.

У середині 1970-х років Верушка фактично відійшла від класичного модельного бізнесу після конфліктів із тодішньою головною редакторкою американського Vogue. Вона не хотіла, щоб її сприймали лише як красиву жінку, тому продовжила займатися живописом, фотографією та перформансом.