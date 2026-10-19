Умерла модель Сахара Рэй: она встречалась с Бибером и боролась с редкой болезнью

Австралийская модель Сахара Рэй скончалась в больнице в 33 года. За несколько лет до этого она рассказывала о борьбе с редким неврологическим заболеванием.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Что известно о смерти Сахары Рэй

По словам родных, модель скончалась в больнице в окружении близких.

"Она ушла из жизни прошлой ночью в больнице, в окружении семьи. Ее очень любили", - отметили родные.

Другие детали об обстоятельствах и причинах смерти ее семья не сообщала.

Сахара Рэй умерла в 34 года (фото: instagram.com/sahara_ray)

Чем известна Сахара Рэй

Сахара приобрела популярность благодаря модельной карьере и активности в социальных сетях. Она также развивала свой бренд купальников Sahara Ray Swim.

Внимание к модели в свое время также привлекло связь с канадским певцом Джастином Бибером. В 2016 году они были сфотографированы во время совместного отдыха на Гавайях.

Также Рэй связывали романтические отношения с австралийским певцом Коди Симпсоном.

Сахара родилась 10 марта 1993 г. в Австралии в семье известного серфера Тони Рэя. В детстве она много путешествовала.

Кроме того, модель изучала дизайн в Fashion Institute of Design and Merchandising, после чего создала собственную марку купальников.

Какая болезнь имела модель

В апреле 2024 года Сахара попала под автомобиль. Впоследствии после аварии у нее диагностировали синдром Гиена-Барре – редкое неврологическое заболевание, которое может вызвать мышечную слабость и паралич. Она рассказывала, что временно утратила способность ходить.

Также из сообщений модели в социальных сетях следует, что в начале 2026 года она стала мамой. У нее родилась дочь Сноу. Последнее сообщение в Instagram модели было посвящено именно ее.

"Мое сердце. Кроха Сноу", - написала Рэй в июле.