Померла модель Сахара Рей: вона зустрічалася з Бібером і боролася з рідкісною хворобою

Австралійська модель Сахара Рей померла у лікарні в 33 роки. За кілька років до цього вона розповідала про боротьбу з рідкісним неврологічним захворюванням.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Що відомо про смерть Сахари Рей

За словами рідних, модель померла в лікарні в оточенні близьких.

"Вона пішла з життя минулої ночі в лікарні, в оточенні родини. Її дуже любили", - зазначили рідні.

Інших подробиць щодо обставин та причини смерті її родина не повідомляла.

Сахара Рей померла у 34 роки (фото: instagram.com/sahara_ray)

Чим відома Сахара Рей

Сахара здобула популярність завдяки модельній кар'єрі та активності в соціальних мережах. Вона також розвивала власний бренд купальників Sahara Ray Swim.

Увагу до моделі свого часу також привернув зв'язок із канадським співаком Джастіном Бібером. У 2016 році їх сфотографували під час спільного відпочинку на Гаваях.

Також Рей пов'язували романтичні стосунки з австралійським співаком Коді Сімпсоном.

Сахара народилася 10 березня 1993 року в Австралії в родині відомого серфера Тоні Рея. У дитинстві вона багато подорожувала.

Крім того, модель вивчала дизайн у Fashion Institute of Design and Merchandising, після чого створила власну марку купальників.

Яку хворобу мала модель

У квітні 2024 року Сахара потрапила під автомобіль. Згодом після аварії у неї діагностували синдром Гієна-Барре - рідкісне неврологічне захворювання, яке може спричиняти м'язову слабкість і параліч. Вона розповідала, що тимчасово втратила здатність ходити.

Також із дописів моделі в соціальних мережах випливає, що на початку 2026 року вона стала мамою. У неї народилася донька Сноу. Останній допис в Instagram моделі був присвячений саме її.

"Моє серце. Крихітка Сноу", - написала Рей в липні.