Умерла Долли Партон - легенда кантри-музыки, актриса и благотворительница

Долли Партон, легендарная американская кантри-исполнительница, автор таких песен как "I Will Always Love You", "Jolene" и "9 to 5", умерла в 80-летнем возрасте. Об этом сообщил ее племянник Брайан Сивер в Instagram.

"Я представлял себе тяжесть этого момента, но до сих пор не чувствовал этого по-настоящему", - сказал он.

Долли Партон известна не только своим творчеством, но и благотворительностью. Она поддерживала различные социальные инициативы: делала крупные пожертвования на медицинские исследования и больницы, поддерживала движение Black Lives Matter и права трансгендеров.