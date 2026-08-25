Померла Доллі Партон - легенда кантрі-музики, акторка та благодійниця

Доллі Партон, легендарна американська кантрі-виконавиця, авторка таких пісень як “I Will Always Love You”, “Jolene” та “9 to 5”, померла у 80-річному віці. Про це повідомив її племінник Браян Сівер в Instagram.

“Я уявляв собі тяжкість цього моменту, але до цього часу не відчував цього по-справжньому", - сказав він.

Доллі Партон відома не тільки своєю творчістю, а і благодійністю. Вона підтримувала різноманітні соціальні ініціативи: робила крупні пожертви на медичні дослідження та лікарні, підтримувала рух Black Lives Matter та права трансгендерів.