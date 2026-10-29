Умерла актриса Барбара Барри, которую номинировали на "Оскар": ей было 95 лет

Чем известна Барбара Барри

Барбара Барри родилась 23 мая 1931 года в Чикаго под именем Барбары Энн Берман. Она выросла в Техасе, где училась в Дел-Мар-колледже, а впоследствии окончила Техасский университет.

Ее профессиональная карьера охватила более шести десятилетий - актриса работала в кино, на телевидении и на театральной сцене.

Одной из известнейших ее ролей стала Эвелин Столлер в драматической комедии Breaking Away в 1979 году. За эту работу Барри номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана".

Барбара Барри (фото: wikipedia.org)

Она также получила номинацию на премию "Тони" за роль Сары в оригинальной бродвейской постановке мюзикла Стивена Сондгайма.

Среди других заметных работ актрисы фильм One Potato, Two Potato (1964), за который она получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, комедия Private Benjamin и анимационный фильм Disney "Геркулес", в котором она озвучила Алкмену.

One Potato, Two Potato (1964) (фото: кадр из фильма)

Личная жизнь и борьба с болезнью

В 1964 году актриса вышла замуж за театрального режиссера и продюсера Джея Гарника. Супруги воспитали двоих детей - дочь Джейн и сына Аарона. Муж Барри умерла в 2007 году.

В 1994 году актрисе диагностировали рак прямой кишки. Впоследствии она написала мемуары об опыте жизни с болезнью.

Барбара Барри (фото: TMDB)

В 2014 году Барри также сообщила, что имеет идиопатический легочный фиброз - хроническое заболевание легких.

Ее карьера оставила заметный след в кино, телевидении и в американском театре.