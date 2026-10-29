Померла акторка Барбара Баррі, яку номінували на "Оскар": їй було 95 років

Чим відома Барбара Баррі

Барбара Баррі народилася 23 травня 1931 року в Чикаго під ім’ям Барбара Енн Берман. Вона виросла в Техасі, де навчалася в Дел-Мар-коледжі, а згодом закінчила Техаський університет.

Її професійна кар’єра охопила понад шість десятиліть - акторка працювала в кіно, на телебаченні та на театральній сцені.

Однією з найвідоміших її ролей стала Евелін Столер у драматичній комедії Breaking Away 1979 року. За цю роботу Баррі номінували на премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

Барбара Баррі (фото: wikipedia.org)

Вона також отримала номінацію на премію "Тоні" за роль Сари в оригінальній бродвейській постановці мюзиклу Стівена Сондгайма Company.

Серед інших помітних робіт акторки - фільм One Potato, Two Potato (1964), за який вона отримала нагороду Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль, комедія Private Benjamin та анімаційний фільм Disney "Геркулес", у якому вона озвучила Алкмену.

One Potato, Two Potato (1964) (фото: кадр з фільму)

Особисте життя та боротьба з хворобою

У 1964 році акторка одружилася з театральним режисером і продюсером Джеєм Гарніком. Подружжя виховало двох дітей - доньку Джейн і сина Аарона. Чоловік Баррі помер у 2007 році.

У 1994 році акторці діагностували рак прямої кишки. Згодом вона написала мемуари про досвід життя з хворобою.

Барбара Баррі (фото: TMDB)

У 2014 році Баррі також повідомила, що має ідіопатичний легеневий фіброз - хронічне захворювання легень.

Її кар’єра залишила помітний слід у кіно, на телебаченні та в американському театрі.