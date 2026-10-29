Умер актер из "Людей Икс" и "Звездного пути" Патрик Стюарт

Что известно о смерти Патрика Стюарта

Причиной смерти стали болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви. В последние часы жизни актер находился рядом с супругой Санни и близкими.

"С глубокой грустью сообщаем о смерти сэра Патрика Стюарта, ушедшего из жизни вчера в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении любимой жены Санни после короткой и трогательной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви" - отметили в посте.

Родные и друзья провели актера в последний путь с музыкой, молитвами, слезами, смехом и искренними эмоциями.

Биография и карьера

Патрик родился 13 июля 1940 г. в Мирфилде, графство Западный Йоркшир, Англия. Свой профессиональный путь он начал на театральной сцене, в частности, работал в Королевской шекспировской компании, где исполнял роли в постановках по произведениям классической драматургии.

Мировую известность Стюарту принесла роль капитана Жана-Люка Пикарда в сериале "Звездный путь: Следующее поколение", выходившем с 1987 по 1994 год.

Впоследствии актер возвращался к этому образу в полнометражных фильмах и сериале "Звездный путь: Пикард".

Еще одной знаковой работой стала роль профессора Чарльза Ксавьера во франшизе "Люди Икс". Стюарт сыграл лидера мутантов в нескольких фильмах, став одним из самых узнаваемых актеров этой киновселенной.

Патрик Стюарт в "Людях Икс: Последняя битва" (кадр из фильма)

Среди других работ актера - "Росомаха", "Доктор Стрэндж в Мультимире безумия, "Тайны неандертальцев", "Овцы детективы", где он озвучил барана Ричфилда, "Мстители: Судный день"

В 2010 году королева Елизавета II освятила его в рыцари за заслуги перед драматическим искусством.