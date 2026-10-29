Помер актор з "Людей Ікс" та "Зоряного шляху" Патрік Стюарт

Що відомо про смерть Патріка Стюарта

Причиною смерті стали хвороба Альцгеймера та деменція з тільцями Леві. В останні години життя актор перебував поруч із дружиною Санні та близькими.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть сера Патріка Стюарта, який пішов із життя вчора у своєму будинку в Лос-Анджелесі в оточенні коханої дружини Санні після короткої та зворушливої боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві"- зазначили в дописі.

Рідні та друзі провели актора в останню путь з музикою, молиствами, слізьми, сміхом та щирими емоціями.

Біографія та кар'єра

Патрік народився 13 липня 1940 року в Мірфілді, графство Західний Йоркшир, Англія. Свій професійний шлях він розпочав на театральній сцені, зокрема працював у Королівській шекспірівській компанії, де виконував ролі у постановках за творами класичної драматургії.

Світову популярність Стюарту принесла роль капітана Жана-Люка Пікарда в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління", який виходив із 1987 до 1994 року.

Згодом актор повертався до цього образу в повнометражних фільмах і серіалі "Зоряний шлях: Пікард".

Ще однією знаковою роботою стала роль професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс". Стюарт зіграв лідера мутантів у кількох фільмах, ставши одним із найупізнаваніших акторів цього кіновсесвіту.

Патрік Стюарт у "Людях Ікс: Остання битва" (кадр з фільму)

Серед інших робіт актора - "Росомаха", "Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля, "Таємниці неандертальців", "Вівці детективи", де він озвучив барана Річфілда, "Месники: Судний день"

У 2010 році королева Єлизавета II посвятила його в лицарі за заслуги перед драматичним мистецтвом.