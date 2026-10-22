Умер звезда фильмов "Топ Ган" и "Чужой" Том Скерритт

Американский актер Том Скерритт умер в 93 года. За свою многолетнюю карьеру он сыграл более 150 ролей в кино и телевидении и получил премию "Эмми".

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Что известно о смерти Тома Скерритта

Актера не стало 21 октября при естественных обстоятельствах, о чем сообщили его родные в заявлении. Они вспомнили его не только как талантливого артиста, но и как любящего мужа, отца, дедушку и прадедушку.

"Он был человеком с прекрасным чувством юмора, любознательностью, мудростью, щедростью и любовью, которую он даровал нашей семье", - говорится в заявлении.

Также родные вспомнили о его увлечении творчеством, поддержке ветеранов, заботе о природе и помощи другим в поиске собственного голоса.

"Мы очень благодарны за любовь и поддержку, которую оказывают его друзья, коллеги и поклонники", - отметили они.

Том Скеррит умер в 93 года (кадр из фильма)

Биография и карьера Тома Скерритта

Актер родился 25 августа 1933 года в Детройте, штат Мичиган. После окончания школы он поступил в Военно-воздушные силы США, где служил специалистом по классификации персонала.

Позже Скерритт учился в колледже Генри Форда, Университете Уэйна и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Сначала он интересовался английской литературой и режиссурой, а актерство рассматривал как способ преодолеть стеснительность.

Во время университетской постановки пьесы "Дождевик" его заметили представители киноиндустрии. Дебютом Скерритта на большом экране стал фильм War Hunt 1962 года.

Впоследствии важную роль в его карьере сыграл режиссер Роберт Олтмэн, пригласивший актера в военную комедию "Полевой госпиталь" 1970 года. Впоследствии Скерритт сыграл капитана Далласа в научно-фантастическом фильме Ридли Скотта "Чужой" (1979).

В 1986 году Скерритт сыграл командира Майка "Вайпера" Меткалфа в ленте "Топ Ган" с Томом Крузом. Фильм стал одним из главных хитов этого периода и закрепил популярность актера среди широкой аудитории.

Еще одной знаковой работой стала комедийная драма "Стальные магнолии", где он исполнил роль Драма Итонтона. Среди других заметных работ Скерритта - "Поворотный пункт", "Отравочный плющ", "Там, где течет река" и другие.

Том Скеррит сыграл более 150 ролей (кадр из фильма)

За какую роль Том Скерритт получил "Эмми"

Одним из величайших профессиональных достижений актера стала роль шерифа Джимми Брока в драматическом сериале "Залог фехтовальщиков" (Picket Fences), выходившем на телеканале CBS.

В 1993 году Скерритт получил премию "Эмми" как лучший исполнитель главной мужской роли в драматическом сериале. Он был номинирован на "Золотой глобус" в 1994 и 1995 годах и дважды претендовал на награду Гильдии киноактеров США.

После завершения сериала актер продолжил работу в кино и на телевидении. Всего в его творческом наследии - более 150 актерских работ.

Личная жизнь Скерритта

Актер был женат трижды. В браке с первой женой Шарлоттой Шенкс, с которой он прожил с 1957 по 1972 год, родились трое детей - Энди, Эрин и Мэтт.

Впоследствии Скерритт женился на Сью Оран. У них родился сын Колин, а брак завершился разводом в 1992 году.

В 1998 году он сыграл свадьбу с Джули Токашики, работающей в сфере кино и телевидения. Они познакомились на съемочной площадке "Залога фехтовальщиков" и воспитали приемную дочь Эмико.

У актера остались жена, пятеро детей, пятеро внуков и двое правнуков.